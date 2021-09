Vor der Bundestagswahl kehrte heute noch einmal mehr Ruhe im DAX ein, als es die vergangenen Handelstage schon andeuteten. Über die FED-Sitzung aus den USA, die am Mittwochabend noch die Marktteilnehmer in den Bann zog, sprach am Freitag niemand mehr. Vielmehr bereitete man sich mental am Freitag auf die anstehende Bundestagswahl vor. Dabei orientierte sich der DAX zunächst am Schlusskurs des Vortages. Nach einer stabilen Eröffnung sanken die Kurse ...

