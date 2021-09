Das Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV büßte in der zurückliegenden Woche - 0,4 % ein, so dass das Depot mit dem völlig unverändert tendierenden MSCI WORLD (Euro)-Index nicht mithalten konnte. Per 19.09. verbuchte das am 26.02.2019 aufgelegte Depot auf Währungsbasis Euro damit eine Nettoperformance (excl. Dividendenausschüttungen) von + 91,5 %. Somit konnte der MSCI World (Euro)-Index im gleichen Zeitraum mühelos um + 48,2 % abgehängt werden.Zumindest ein leichter Outperformer im Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV war in der letzten Woche ...

