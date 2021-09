Amazon ist stets auf der Suche nach neuen Wachstumsfeldern. Nach dem Ausbau der Prime-Dienste rund um eine schnellere Lieferung und Abonnements wie Prime Music und Prime Video sieht der Internet-Gigant die Zeit gekommen, mit mehr eigenen Endgeräten sein Ökosystem zu vervollständigen.Laut einem Bericht von Bloomberg plant Amazon eine Reihe an neuen Geräten wie einer größeren Version des Echo plus Bildschirm, einer Soundbar, Infotainment-Angebote im Bereich Automotive sowie Wearables. Bereits am 28. ...

