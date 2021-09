Mit dem dritten Tagesplus in Folge geht für den Dow Jones eine wilde Handelswoche zu Ende - und das trotz erneuter schlechter Nachrichten aus China und einem Einbruch der Nike-Aktien um 6,2 Prozent.Groß war der Sprung den der Dow Jones am Freitag auf das Börsenparkett legte jedoch nicht. Das wohl bekannteste Börsenbarometer der Welt ging lediglich 0,1 Prozent im Plus bei 34.798 Punkten aus dem Handel.Börsianer begründeten das eher vorsichtige Agieren der Anleger zum Wochenschluss unter anderen mit ...

