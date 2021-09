Letzte Woche schrien die Sonnenscheinanleger am Montag auf: DAX machte am Montag einen kräftigen Kurseinbruch durch - Minus 470 Punkte vom Freitgasschluss im Tief. Katastrophenszenarien wurden aufgemacht. Dabei war und ist immer noch eine Korrektur überfällig. Und die lange Phase der beinahe ungebrochenen Kursanstiege seit den Märztiefs des letzten Jahres ist zwar schön für Investierte, aber Aktienanleger haben durchaus auch andere Kursphasen erlebt. Die Seitwärtsentwicklung der letzten Monate gibt hierfür vielleicht einen Vorgeschmack. Auf jeden Fall war der Rückschlag am Donnerstag bereits wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...