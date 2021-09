Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Nach einem schwachen Wochenauftakt schloss der ATX mit einem Plus von 1% auf neuem Jahreshoch. Für Erleichterung unter den Anlegern sorgte dabei zu Wochenmitte die vorläufige Fortsetzung der lockeren Geldpolitik der US-Notenbank sowie eine pünktliche Zinszahlung des in Schieflage geratenen chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande. Die Fed stellte jedoch eine Drosselung der monatlichen Wertpapierkäufe für die nächste Sitzung Anfang November in Aussicht sowie eine Zinserhöhung im Jahr 2022. Stark gesucht diese Woche waren Tourismuswerte, wovon in Wien DO&CO und Flughafen Wien profitierten. Die USA wollen ab November ihre Einreiseverbote für Geimpfte lockern. Aktien des Rohstoffsektors hingegen wurden gegeben, wobei Belastungen für die ...

