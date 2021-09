In unserem wöchentlichen Sampler-Briefing für die Pro-Community geht es diesmal darum, wie vermeintlich sinnvolle Entwicklungen sich in Wahrheit als Feind von Innovation erweisen können. Was musste die EU nicht schon an Häme über sich ergehen lassen für ihre angeblich so übertriebene Regulierungswut. Die berühmte Geschichte von der Gurkenkrümmung ist eines der besten Beispiele - auch weil die Idee zur Klassifizierung hier gar nicht aus Brüssel kam, sondern expliziter Wunsch des Handels war (und ist). Im aktuellen Fall sieht die Sache ganz anders aus. Hier dürfen sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...