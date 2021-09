Bad Wörishofen (ots) -Trotz Corona tritt auch in diesem Jahr das vbw Festivalorchester beim renommierten Festival der Nationen auf - unter Einhaltung der geltenden Hygiene-Richtlinien. Gemeinsam mit dem international renommierten türkischen Pianisten Fazil Say spielen die jungen Musiker am 25. September 2021 in Bad Wörishofen Werke von Mozart und Schumann. In den Vorjahren gastierte das Orchester unter anderem bereits mit Igor Levit, David Garret und Alice Sara Ott.Die elf bis 17 Jahre alten Musiker*innen des vbw Festivalorchesters durchlaufen zur Aufnahme in das Ensemble ein anspruchsvolles Auswahlverfahren. In zwei gemeinsamen Probenwochenenden bereiten sich die Talente auf ihr Konzert intensiv vor. "Unter dem Motto 'Bayern bewegt - Jugend bewegt sich' fördert dievbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. bei den herausragenden Talenten Leistung, Teamgeist und Kreativität. Auch wenn das Festival in diesem Jahr wieder unter besonderen Umständen stattfinden wird, sind wir überzeugt, dass die jungen Musiker*innen gemeinsam mit Fazil Say dem Publikum ein außergewöhnliches Konzerterlebnis mit großartiger Atmosphäre bieten werden", erklärte vbw Präsident Wolfram Hatz im Vorfeld der Veranstaltung.Die jungen Talente erhalten ein professionelles Coaching und lernen in Register- und Tuttiproben das Orchesterspiel. Unterbringung und Verpflegung an den Probenwochenenden sind für die Teilnehmer*innen kostenfrei. Künstlerischer Leiter des seit 2009 bestehenden vbw Festivalorchesters ist Professor Christoph Adt, Dirigent und Präsident der Hochschule für Musik in Nürnberg."Die bayerische Wirtschaft definiert Bildung nicht nur über Schule, Ausbildung oder Hochschule. Wir betrachten Bildung ganzheitlich. Kultur setzt Innovationen und Kreativität frei und ist die Grundlage für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Deswegen engagieren wir uns mit voller Überzeugung in diesem Bereich," so Hatz weiter. Das vbw Festivalorchester ist eine Initiative der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. und des Festivals der Nationen und wird von den bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgebern bayme vbm unterstützt.Pressekontakt:Tobias Rademacher, Tel. 089-551 78-399, E-Mail: tobias.rademacher@ibw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73224/5029690