Beim Wettlauf in den Weltraum übertrumpfen sich die Milliardäre gegenseitig: Richard Branson war mit Virgin Galactic der erste, der Touristen ins All flog. Amazon-Gründer Jeff Bezos folgte mit seiner Rakete wenige Tage später. Und Elon Musk ließ Touris kürzlich sogar drei Tage lang die Welt überrunden. Bezos ist nun jedoch ein echter Coup gelungen. Trekkies auf der ganzen Welt bekommen glänzende Augen. Captain Kirk alias William Shatner soll beim zweiten Flug einer New Shepard-Rakete mit dabei sein. ...

