8 Aktien im Schnelltest. Bernecker-Experte Volker Schulz ("Der Aktionärsbrief") im Gespräch mit Michael Hüsgen (Bernecker.tv). Diese Sendung ist eine FreeTV-Variante des Aktien-Schnelltests im Rahmen von Bernecker.tv, Sendung vom 23.09.2021. Themen-Schlaglichter:



++ Ping An Insurance - Operativ und technologisch der König unter den Versicherungen weltweit? ++ Anta Sports Products - Im Sog der chinesischen Baisse, allerdings ...++ Skyworks Solutions - Starkes Wachstum voraus?++ Farfetch - Auf die Lauer gehen für ein Kaufsignal?++ ProCredit - Cocktail an positiven Argumenten++ Daimler - Chipmangel nicht überbewerten ++ Bitcoin Group - Spekulativer Spezialwert++ Lufthansa - Immer noch kein Kauf?



https://youtu.be/pXYO2qI8tGY

