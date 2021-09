Mainz (ots) -Sonntag, 26. September 2021, 22.30 Uhr, ZDF"maybrit illner spezial" am Abend der BundestagswahlThema: "Deutschland hat entschieden - wer wird regieren?"Zu Gast:- Sigmar Gabriel (SPD),ehemaliger SPD-Parteivorsitzender, früherer Vize-Kanzler- Norbert Röttgen (CDU), MdB, kandidierte für den CDU-Parteivorsitz- Marina Weisband, Publizistin und Grünen-Parteimitglied- Alexander Graf Lambsdorff (FDP),stellvertretender Fraktionsvorsitzender- Anja Maier, Politische Korrespondentin für den "Weser-Kurier", ehem. Parlamentsredakteurin "taz"- Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur "Die Welt"Die Wahl ist entschieden, doch wer wird Deutschland regieren? Jetzt müssen Sieger und Verlierer Verantwortung übernehmen, die einen für ihre Versprechen, die anderen für ihre Fehler.Das Land steht vor großen Aufgaben: Klimawende, Schulden, internationale Krisen. Welche Koalition, welches Personal packt sie an und viel wichtiger: Mit welchem Plan?"maybrit illner spezial" mit dem Thema "Deutschland hat entschieden - wer wird regieren?" am Sonntag, den 26. September 2021, um 22:30 Uhr im ZDFPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5029737