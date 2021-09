Rostock (ots) -AIDA Cruises kooperiert mit dem beliebten dänischen Spielzeughersteller und bietet damit weltweit erstmalig eine exklusive LEGO® Shopping- und Erlebniswelt auf einem Kreuzfahrtschiff an.Heute, Samstag, den 25. September 2021, wurde der LEGO Store an Bord von AIDAprima durch Annette Rosendahl, Sales Director bei der LEGO Gruppe, Travel Retail Europe und Steffi Heinicke, Senior Vice President Guest Experience AIDA Cruises, offiziell eröffnet. Auf 75 m² können sich nun nicht nur junge, sondern auch erwachsene Fans der bunten Steine begeistern und inspirieren lassen: Von den klassischen LEGO Welten wie LEGO DUPLO® und LEGO City über Neuheiten wie den LEGO Volkswagen T2 Camper Van bis hin zum 6.000 Steine großen LEGO Harry Potter TM Hogwarts TM Schloss wird jeder Kindheitstraum erfüllt. Das offizielle LEGO Maskottchen, ein zwei Meter großer Matrose, wird die bekannten AIDA Clubbies zukünftig an Bord unterstützen."Mit dieser Kooperation unterstreichen wir einmal mehr unsere Familienfreundlichkeit und unser Engagement für die Bedürfnisse unserer Gäste mit einem Angebot an zeitlosen Produkten für alle Generationen", sagt Heinicke und freut sich, "dass wir mit dem LEGO Store unserer Erlebnis- und Shoppingwelt für kleine und große Gäste ein zusätzliches Highlight hinzufügen sowie mit der LEGO Gruppe eine weitere Qualitätsmarke an Bord bringen."Das dänische Traditionsunternehmen ist mit seiner vielfältigen Produktpalette einer der größten Spielzeughersteller der Welt. Die LEGO Gruppe wurde bereits zweimal zum "Spielzeug des Jahrhunderts" ernannt."Wir sind begeistert, dass wir auf AIDAprima unseren ersten LEGO Store auf einem Kreuzfahrtschiff eröffnen. Der LEGO Store bietet ein intensives Markenerlebnis, das es Kindern und Erwachsenen ermöglicht, sich mit unserer Marke auseinanderzusetzen, und wir freuen uns darauf, dieses Erlebnis den AIDA Gästen zu vermitteln", kommentiert Annette Rosendahl, Sales Director der LEGO Group, Travel Retail Europe.Noch bis zum 23. Oktober 2021 startet AIDAprima ab Kiel immer samstags auf siebentägige Ostseereisen nach Kopenhagen, Visby auf der Insel Gotland, sowie nach Stockholm. Ab dem 30. Oktober 2021 bis April 2022 wird AIDAprima ab Hamburgverschiedene Metropolen Westeuropas ansteuern.Alle Kreuzfahrten werden in Übereinstimmung mit den umfassenden Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen von AIDA Cruises sowie den nationalen und lokalen Gesetzen und Verordnungen zum Infektionsschutz durchgeführt. Ausführliche Informationen auf www.aida.de/urlaubskompass.Mit dem "AIDA Versprechen" bietet AIDA Cruises mehr Flexibilität und Sicherheit bei der Urlaubsplanung. Großzügige Buchungsoptionen sind Teil des Angebotes, von der geringen Anzahlung bis hin zur kostenlosen Umbuchung. Das "AIDA Versprechen" ist im Reisepreis für Neubuchungen bis zum 30. September 2021 bereits enthalten und gilt für Abfahrten bis zum 31. März 2022.Information und Buchung im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 22 oder auf www.aida.de.Bilder unter: https://bit.ly/2ZkVC71Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityAm Strande 3d18055 Rostockpresse@aida.deOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55827/5029761