Berlin (ots) -Es ist die wohl längste Wahlsendung zur Bundestagswahl 2021: Wenn am morgigen Sonntag, 26. September um 8 Uhr die Wahllokale öffnen, ist BILD im TV von Beginn an bis spät in die Nacht mit der Wahlsendung BILD LIVE SPEZIAL: Wahl 2021. Es geht um Deutschland! dabei. Dabei hat BILD das Kanzleramt immer fest im Blick. Extra für die Wahlberichterstattung wurde ein gläsernes Wahlstudio vor dem Tipi am Kanzleramt für BILD im TV errichtet.Von 8 bis 9 Uhr starten die BILD LIVE-Moderatoren Sandra Kuhn und Thomas Kausch mit der Frühsendung "Die Wahllokale öffnen" in den Wahlsonntag. Auch die folgenden BILD LIVE Sportsendungen (9-13 Uhr) werden stündlich für News aus den Wahlregionen unterbrochen. Ab 13 Uhr startet wieder BILD LIVE SPEZIAL: Wahl 2021. Es geht um Deutschland! mit "Der Wahltag", ab 17 Uhr übernehmen Patricia Platiel und Kai Weise die Moderation für "Die Entscheidung".Ebenfalls live im Glasstudio im Tipi ist der stellvertretende BILD Chefredakteur Paul Ronzheimer mit Gästen aus Politik und Prominenz. Im gläsernen Studio werden CSU-Generalsekretär Markus Blume, Lars Klingbeil (SPD), Außenminister Heiko Maas (SPD) und Wolfgang Kubicki (FDP) erwartet sowie beispielsweise Moderator Thomas Gottschalk, Sänger Heino, Eislauf-Star Katarina Witt und Schauspieler Jan Josef Liefers.Ab 21.45 Uhr werden Kai Weise und Paul Ronzheimer bei DIE RICHTIGEN FRAGEN die Wahlprognosen mit Gästen kommentieren. Danach wirft BILD bei BILD LIVE SPEZIAL: Wahl 2021. Es geht um Deutschland! "Die Analyse" bis 24.00 Uhr einen tiefergehenden Blick auf die einzelnen Wahlergebnisse der Parteien auch in den Bundesländern und Wahlkreisen.Am Montag, 27. September geht es mit BILD LIVE ab 6 Uhr weiter mit Patricia Platiel und Kai Weise, ab 8 Uhr sendet BILD wieder live aus dem Wahlstudio am Kanzleramt. Um 14 Uhr übernehmen Thomas Kausch die Moderation, gefolgt 20.15 Uhr von der großen Wahlkommentierung in VIERTEL NACH ACHT, dem Talk der Schlagzeilen macht.Die Sendungen zur Bundestagswahl im ÜberblickSonntag, 26.9.202108:00 - 09:00: BILD LIVE SPEZIAL: Wahl 2021. Es geht um Deutschland! Die Wahllokale öffnen13:00 - 17:00: BILD LIVE SPEZIAL: Wahl 2021. Es geht um Deutschland! Der Wahltag17:00 - 21:45: BILD LIVE SPEZIAL: Wahl 2021. Es geht um Deutschland! Die Entscheidung21:45 - 22:45: DIE RICHTIGEN FRAGEN22:45 - 00:00: BILD LIVE SPEZIAL: Wahl 2021. Es geht um Deutschland! Die AnalyseMontag, 27.9.202106:00 - 06:15: BILD LIVEModeration: Patricia Platiel und Kai Weise07:15 - 14:00: BILD LIVEModeration: Patricia Platiel und Kai Weise14:00 - 20:15: BILD LIVEModeration: Sandra Kuhn und Thomas Kausch20:15 - 21:10: VIERTEL NACH ACHT - Der Talk, der Schlagzeilen macht.