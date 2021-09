Morgen ist es also soweit. Die Deutschen treten den Gang zur Wahlurne an. Laut Medienberichten wurde selten eine Bundestagswahl im Ausland so sehr beäugt wie diese im Jahr 2021. Denn es könnte zu einer extremen Änderung in der Politik kommen. Auch an der Börse wird die Wahl mit Hochspannung erwartet. Doch es gibt auch Aktien, die unabhängig vom Wahlausgang sehr gute Chancen haben, am Montag durch die Decke zu gehen…

Anleger-Tipp: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...