Die 18. Austragung der internationalen Jagd- und Reitsportausstellung ADIHEX (Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition) vom 27. September bis zum 3. Oktober stellt eine passende Bühne für die erste Teilnahme des Designstudios Pencil Lab an dieser Großveranstaltung dar die ADIHEX ist die größte Messe dieser Art im Nahen Osten und in Afrika.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210925005028/de/

Pencil Lab Inks Debut in ADIHEX 2021 (Photo: AETOSWire)

Die Veranstaltung, auf der mehr als 800 Marken und Unternehmen vorgestellt werden, findet unter dem Motto "Nachhaltigkeit und Herkunft ein erneuertes Bestreben" statt und beleuchtet das kulturelle Erbe und die traditionellen Sportarten, die eng mit der arabischen Geschichte verknüpft sind.

Im Rahmen seiner ersten Teilnahme an einer großen Ausstellung stellt das Unternehmen Pencil Lab aus den VAE drei seiner Kunstwerke vor es handelt sich dabei um großformatige Ölgemälde eines Künstlers von Pencil Lab, mit denen die starken Verbindungen von Kunstformen wie Malerei und Fotografie mit der arabischen Geschichte und Zivilisation hervorgehoben werden.

Die drei Gemälde stellen die Vision des Gründervaters der VAE zu Abu Dhabi von der Vergangenheit bis zur Gegenwart dar als Erinnerung an den Aufstieg des Landes und die Ähnlichkeiten mit den bescheidenen Anfängen des Unternehmens.

Das erste Gemälde mit dem Titel "Re:Visions" stellt Scheich Zayeds Hand dar, die im Sand etwas skizziert, während im Hintergrund die erfolgreiche Zukunft angedeutet wird. Es ist eine Allegorie für eine höchst kultivierte Zukunft, die aus bescheidenen Anfängen hervorgeht.

Das zweite Gemälde hat mit "Equine Equinox" ein Wortspiel im Titel, wobei die darin erwähnten Pferde zwischen hellen und dunklen Wolken stehen. Equinox bedeutet Tagundnachtgleiche, die jeweils im März und September (rechtzeitig zur ADIHEX) stattfindet, was unvermeidlich Erinnerungen an Konzepte wie Yin und Yang weckt.

Mit dem dritten Gemälde, "Esteemed", wird Respekt und Bewunderung für zwei prominente Persönlichkeiten ausgedrückt: Scheich Mohamed Bin Zayed von Abu Dhabi und Scheich Mohammed bin Rashid von Dubai, mit der Vision für die Expo 2020 in Dubai (Al Wasl Plaza) im Hintergrund.

Obwohl das Unternehmen zum ersten Mal an einer derart großen Veranstaltung teilnimmt, möchte Pencil Lab seine Talente und Kapazitäten in Szene setzen, um die Anstrengungen der VAE im Hinblick auf die nächsten 50 Jahre zu unterstützen. Mit dem stolzen Anspruch, die Relevanz und den Respekt für solche landesweiten Veranstaltungen zu fördern und gleichzeitig die Ideen und Umsetzungen des Unternehmens vorzustellen, erstellt Pencil Lab auf innovative Weise traditionelle Kunstwerke und Illustrationen mit digitaler Bildsynthese und -komposition.

Mehr über die ADIHEX 2021 erfahren Sie unter www.adihex.com. Mehr über das Designstudio Pencil Lab erfahren Sie unter www.pencillab.ae

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210925005028/de/

Contacts:

Michael Turda, +971503366878

mturda@pencillab.ae

info@pencillab.ae