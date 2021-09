Heute ist es soweit. Die Bundesbürger werden an die Wahlurne gebeten. Nach einem Wahlkampf mit viel Getöse und wenig Inhalten, der uns vor allem auch durch die sozialen Medien vermutlich so präsent vorgekommen ist wie keiner je zuvor, geht es nun also um die Entscheidung. Die Anleger fragen sich natürlich, wie die Börsen am Montag auf den Ausgang der Wahl reagieren werden. Eine hochspannende Frage…

