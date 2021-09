Unterföhring (ots) -26. September 2021. Sitcom-Spaß am neuen ProSieben-Serien-Mittwoch: Unser Lieblings-Nerd "Young Sheldon" und "Die Simpsons" ziehen ab dem 29. September auf den Mittwoch. In den neuen Folgen der vierten Staffel "Young Sheldon" (20:15 + 20:45 Uhr) schlüpft kein Geringerer als David Hasselhoff in seine alte "Baywatch"-Rolle und unterstützt Sheldons (Ian Armitage) Bruder Georgie (Montana Jordan) beim Dreh seines eigenen Trainingsvideos. Thema: Cowboy-Aerobic. Im Anschluss, um 21:10 Uhr, heuert Bart in den neuen Folgen der 32. Staffel "Die Simpsons" in einem Golfclub als Caddie an und bringt bald mehr Geld mit nach Hause als Homer.Der neue ProSieben-Serien-Mittwoch ab 29. September im Überblick:20:15 Uhr - Start der neuen Folgen der vierten Staffel "Young Sheldon"20:45 Uhr - Neue Folge "Young Sheldon"21:10 Uhr - Start der neuen Folgen der 32. Staffel "Die Simpsons"Pressekontakt:Stella LosackerCommunication & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 1751815941email: Stella.Losacker@seven.oneBei Bildanfragen:Alexandra Schmittphone: +49 (0) 89 95 07 - 1322email: alexandra.schmitt@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5029986