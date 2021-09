Im Währungspaar USDJPY hat sich der Ausbruch aus der Range mit hoher Dynamik entladen. Mittelfristig eröffnet sich mit diesem Event die Chance auf eine deutliche Ausweitung der Kursbewegung. Es wird nun spannend, wie sich die Käufer verhalten. Bleiben Sie am Tisch oder ist der Ausbruch nur ein Strohfeuer. Wo die Ziele auf der Chartoberseite liegen, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von "Tickmill's Research am Sonntag". Das Grundrezept für einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...