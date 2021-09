Am Montag ereilte die Börsen ein "Schwarzer Montag" und die Kurse brachen auf breiter Front massiv ein. Der September schien seinem - zu Unrecht - schlechten Ruf gerecht werden zu wollen und pulverisierte innerhalb weniger Stunden sämtliche vorherigen Kursgewinne. Doch schon am Dienstag erfolgte der Umschwung und die Kunde vom "Turnaround Tuesday" machte die Runde. Auch das haben wir in den letzten Monaten und Jahren öfter erlebt: auf einen schwachen Wochenauftakt erfolgt am Tag danach eine deutliche Gegenbewegung. Am Ende gingen die Börsenindizes weitgehend unverändert aus der Woche, obwohl einzelne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...