Die Hersteller-Allianz Alexander Dennis Limited und BYD hat fünf E-Doppeldeckerbusse des Typs BYD ADL Enviro400EV an die West Yorkshire Combined Authority und den Busbetreiber First Bus geliefert - und zwar für den neuen Stourton Park&Ride-Service in Leeds. Die neuen emissionsfreien Doppeldecker fahren künftig alle zehn Minuten in Stourton ab, um Nutzer des Park&Ride-Services vom Standort an der Autobahn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...