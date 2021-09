Er wolle Konzernchef Thomas Gottstein nicht auswechseln, sagte Horta-Osorio in einem Interview mit dem "SonntagsBlick".Auch habe er keine Pläne, selber die operative Führung zu übernehmen, sagte der Verwaltungsratspräsident weiter. Die britische Wirtschaftszeitung "Financial Times" hatte in der Vorwoche unter Berufung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...