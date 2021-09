München (ots) -- Zwei große Highlight-Shows moderiert von Cathy Hummels- Gäste: Islander aus der Villa, Claudia Obert, Ex-Islander Tobias Wegener, Tim Kühnel, Julian Evangelos und Stephanie Schmitz- Ausstrahlung heute, 26. September, 23:55 Uhr bei RTLZWEIDie aktuelle "Love Island"-Staffel fiebert auf das große Finale am Montag hin. Zeit die Ereignisse aus der Villa Revue passieren zu lassen - Zeit für "Love Island - Aftersun: Der Talk danach". Moderatorin Cathy Hummels führt durch zwei große Highlight-Shows direkt im Anschluss an die Hauptsendung. Im neuen Outdoor-Studio empfängt sie bekannte Gäste, wie Liebesexpertin Claudia Obert oder Ex-Islander Tobias Wegener. Ausstrahlungen der Highlight-Shows sind heute, 26. September, 23:55 Uhr und zum großen "Love Island"-Finale am Montag, 27. September, um 23:20 Uhr bei RTLZWEI.Für alle, die nicht genug von "Love Island" bekommen können, gibt es ab heute noch mehr Liebes-News. Cathy Hummels hat die Liebesreise der attraktiven Islander ganz genau verfolgt und begrüßt in zwei Highlight "Aftersun"-Shows prominiente Liebesgäste: Claudia Obert, Ex-Islander Tobias Wegener, Tim Kühnel, Julian Evangelos und Stephanie Schmitz sowie Islander aus der aktuellen Staffel, wie Jannik und Franziska und natürlich die Final-Couples und Gewinner der Staffel."Ich freue mich sehr wieder hier zu sein. Es ist jetzt ein Jahr her, dass ich das erste Mal auf der Insel bei 'Love Island' war und ich muss sagen, es fühlt sich sehr gut an. Ich bin wieder nach Hause gekommen", freut sich Moderatorin Cathy Hummels. Ihr Tipp, wer die Staffel gewinnen wird, lautet: "Ich glaube, dass Robin und Isabell gewinnen, weil sie für mich die authentischste und echteste Liebe ausstrahlen. Ich habe schon das Gefühl, dass sie sich ineinander verliebt haben". Auch Claudia Obert ist Robin Fan: "Wenn ich eine Tochter hätte, würde ich jetzt den Robin für sie ankern". Was sie dem Couple Isabell und Robin mit auf dem Weg geben würde: "Also viel Liebe, viel Sex und hoffentlich wenig Alltagssorgen", so Liebesexpertin Claudia Obert.Und was sagt die "Aftersun" Gastgeberin über die neue "Love Island"-Moderatorin Sylvie Meis? "Ich finde Sylvie macht das richtig toll. Sie sieht nicht nur gut aus, sondern sie ist einfach die Ober-Granate der aktuellen Staffel", so Cathy Hummels begeistert.Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert."Love Island - Aftersun: Der Talk danach", heute, 26. September, 23:55 Uhr und Montag, 27. September, 23:20 Uhr bei RTLZWEIÜber "Love Island - Aftersun: Der Talk danach""Love Island - Aftersun: Der Talk" führt die Zuschauer direkt im Anschluss an die Sendung noch einmal durch alle Highlights aus der Liebes-Villa. Auf dem "Aftersun"-Sofa nehmen unterschiedliche Gäste Platz und kommentieren gemeinsam mit Moderatorin Cathy Hummels die neusten Ereignisse rund um "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe". Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5030195