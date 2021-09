Bei BioNTech war in der vergangenen Woche richtig Feuer drin. Am Montag fiel die Aktie deutlich über fünf Prozent und schloss bei nur noch 339 US-Dollar. Zwei unveränderten Sitzungen folgte dann am Donnerstag ein kräftiges Plus von über vier Prozent. Damit konnte BioNTech die Marke von 350 US-Dollar erfolgreich zurückerobern. Doch am Freitag machte die Börse den BioNTech-Anlegern einen fetten Strich durch die Rechnung…

