Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sieht in dem Ergebnis der Bundestagswahl den "klaren Auftrag" für eine Regierungsbildung und spricht sich für möglichst schnelle Koalitionsgespräche aus. "Zunächst einmal ist das Votum der Bürgerinnen und Bürger sehr eindeutig", sagte Scholz in der "Berliner Runde" bei ARD und ZDF. Die Balken bei der SPD seien nach oben gegangen. "Nach den gegenwärtigen Umfragen sind die SPD-Ergebnisse auch so, dass wir in allen Umfragen vorne liegen", erklärte er. Dies sei "ein sehr klarer Auftrag, jetzt dafür zu sorgen, dass wir eine gute, pragmatische Regierung für Deutschland zustandekriegen".

Dies werde "in den nächsten Tagen und Wochen zu klären sein, möglichst schnell übrigens aus meiner Sicht", betonte Scholz. Schnittmengen mit den Grünen seien bekannt, nun werde es aber zu dritt sein müssen. "Das, glaube ich, wird sich in kurzer Zeit klären." Geschehen solle dies "konstruktiv, mit Beachtung all der Ansatzpunkte, die von den unterschiedlichen Parteien eingebracht werden, sodass sich jeder und das ganze Land in einer Regierung wiederfinden kann". Scholz betonte aber, es gelte die endgültige Stimmenauszählung abzuwarten.

