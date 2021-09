Bonn (ots) -Bonn/Berlin, 26. September 2021. Der CDU-SpitzenkandidatBerliner Abgeordnetenhauswahl, Kai Wegner,gibt dem Trend auf Bundesebene eine Mitschuld am historisch schlechtenAbschneiden seiner Partei in der Hauptstadt. "Wir waren im Juni bei 22/23Prozent in den Umfragen und dann haben wir deutlich Gegenwind bekommen", sagteWegner im phoenix-Interview. "Nichtsdestotrotz müssen wir auch genau schauen:Was haben wir falsch gemacht? Was hätten wir noch besser machen können? Aberder Bundestrend war eindeutig nicht unser Freund", so Wegner weiter. SeinePartei hoffe nach wie vor, Rot-Rot-Grün ablösen zu können. "Dieser Wahltagzeigt exemplarisch, dass Rot-Rot-Grün es nicht hinbekommt, dass Berlinfunktioniert. Dass man noch nicht mal eine Wahl ordentlich organisieren kann.Und das wollen wir beenden und dafür stehen wir bereit", sagte Wegner. Mit derSPD gebe es "jede Menge Schnittmengen, über die man sprechen sollte."Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5030265