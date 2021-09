Bonn (ots) -Bonn/Berlin, 26. September 2021. - Der SPD-VorsitzendeNorbert-Walter Borjans wertet das Ergebnis der Bundestagswahl als"unglaublichen Erfolg für Olaf Scholz und die gesamte SPD". Vor einem Jahr seiman mit Scholz als Kanzlerkandidaten angetreten mit dem Ziel die GroßeKoalition abzulösen und eine Regierungsmehrheit unter Führung der SPD zuerreichen. "All das ist nun möglich geworden", sagte Borjans imphoenix-Interview.Borjans kritisierte deutlich den von Unions-KanzlerkandidatLaschet geäußerten Regierungsanspruch. "Noch vor wenigen Tagen hat die CSU klargesagt, wenn sie nicht erster sind, dann gehören sie in die Opposition. Das wareindeutig gerichtet gegen Armin Laschet. Jetzt sieht man, man kann die Machtvielleicht doch erhalten, was immer das eigentliche Elixier für die Tätigkeitder Konservativen im Parlament gewesen ist. Das spricht für sich selbst. EinePartei, die über acht Prozent abstürzt, die meint, weil sie doch noch mitanderen Partnern regieren könnte, dass sie das durchbekommt, halte ich fürehrlich gesagt ziemlich inakzeptabel", so Borjans.Mit Blick auf die anstehenden Sondierungsgespräche setzt derSPD-Vorsitzende weiterhin auf Geschlossenheit seiner Partei. Zu konkretenÜberlegungen wollte sich Borjans noch nicht äußern. Es sei allerdings klar,dass die Parteivorsitzenden sowie der Kanzlerkandidat die Gespräche führenwerden, "sicher auch nicht alleine". Man habe sich natürlich im VorfeldÜberlegungen gemacht. "Aber das wollen wir auf der Grundlage des letztendlichfeststehenden Ergebnisses und einen Moment lang des Sacken-Lassens dannwirklich entscheiden und jetzt nicht über die Medien ankündigen."Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5030273