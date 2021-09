Bonn (ots) -Bonn/Berlin, 26. September 2021. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hält eine Kanzlerschaft von Armin Laschet auch dann für möglich, wenn die CDU nur zweitstärkste Kraft bleibt. "Die SPD hat selbst häufig deutlich gemacht in Bund und Ländern, dass es eben nicht darauf ankommt, wer die stärkste Fraktion ist, sondern dass es darauf ankommt, wer eine Koalition zustande bringt, die eine stabile Mehrheit im Parlament hat und ein klares Programm", so der CDU-Politiker im phoenix-Interview.Einen Grund für das schwache Wahlergebnis derCDU sieht Altmaier darin, "dass viele Wählerinnen und Wähler uns ihre Stimmenicht gegeben haben, insbesondere Jüngere, die zu den Grünen gegangen sind undinsbesondere Ältere, die zur SPD gegangen sind." Dennoch gebe es auch positiveAspekte an dieser Bundestagswahl: "Es gibt eine Absage an eine linkeKonstellation, die Leute wollen keine linke Regierung" und, so Altmaier weiter,"es gibt eine große Wahlbeteiligung, das heißt ein riesiges Interesse an derPolitik. Das ist beides positiv."Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5030277