Bonn/ Berlin, 26. September 2021. Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, sieht trotz einer Enttäuschung über das Abschneiden ihrer Partei einen klaren Auftrag für mehr Klimaschutz. "Wir haben ein enttäuschendes Ergebnis im Hinblick darauf, dass wir führende Kraft sein wollten, dass wir das Kanzleramt nicht erreichen konnten. Von daher ist das ein Abend mit gemischten Gefühlen. Wir wissen aber, dass der Auftrag da ist, Klimaschutz jetzt endlich in einer Regierung zu verankern, und wir werden Verhandlungen führen, mit wem das möglich ist", sagte Haßelmann im phoenix-Interview. Diese Wahl zeige auch, dass "die Zeit der beiden großen Volksparteien endgültig zu Ende" sei. "Das wird jetzt eine Situation sein, wo es erstmal ein paar Tage braucht, in denen sich die Gremien der Parteien in Ruhe beraten können", sagte Haßelmann. Die Grünen könnten zeitnah ein Sondierungs-Team auf die Beine stellen. "Es ist klar, wir kriegen das als Team zusammen hin", so Haßelmann.



