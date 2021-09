Bonn (ots) -Bonn/Berlin, 26. September 2021. Der Parteichef der AfD, Jörg Meuthen, fordert nachdem enttäuschenden Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl eine genaueUntersuchung. "Wir müssen den ganzen Wahlkampf analysieren, wir müssen dasWahlprogramm analysieren, die Wahl der Spitzenkandidaten", sagte Meuthen imGespräch mit phoenix. "Wir dürfen nicht erwarten, dass es in einer Wahl nachder anderen eine lineare Aufwärtsbewegung gibt, die gibt es nicht. Es gibtdabei auch mal Konsolidierungsphasen, in einer solchen sind wir wohl, und damüssen wir schauen, wie können wir weiter wachsen", so Meuthen weiter.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5030284