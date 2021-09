von Christoph Platt, Euro am Sonntag Am 11. September 2001 treffen Terroranschläge die USA ins Mark. Attentäter steuern zwei Passagierflugzeuge in die beiden Türme des World Trade Centers in New York, eines in das Pentagon bei Washington. Ein weiterer Flieger, der sich in der Gewalt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...