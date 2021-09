Viele Geldbeutel sind oft voll von verschiedensten EC- und Kreditkarten, Kundenkarten oder sogar Eintrittskarten für bestimmte Events. Mit Amazon One soll es Kunden möglich gemacht werden, dafür nur noch allein die Handfläche zu benutzen.? Die Handfläche als Eintrittskarte und Zahlungsmethode ? Die ersten Amazon One Tickets im Red Rocks Amphitheater ? Bilder der Handflächen werden verschlüsselt an eine hochsichere Cloud gesendetAmazon OneSchon vor etwa einem Jahr stellte ...

