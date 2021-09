Der Elektroautobauer Tesla will weiter expandieren. Während das Werk in Nevada auf Hochtouren Elektroautos produziert und der Produktionsstart in Berlin und Texas in Sichtweite ist, sucht der Konzern einen weiteren Standort für die nächste Gigafactory.? Musk bestätigt Suche nach neuem Tesla-Standort ? Entscheidung für Russland noch nicht gefallen? Auch USA und Indien im GesprächFahrzeugkäufer müssen sich beim Kauf eines Elektroautos in Geduld üben, von der Bestellung bis zur Auslieferung ...

