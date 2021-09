Roku Express, Roku Express 4K, Roku Streaming Stick 4K und Roku Streambar sind bald online und im Handel erhältlich

Roku (Nasdaq: ROKU) hat heute sein Streaming-Player-Sortiment für Deutschland vorgestellt, darunter den Roku Express, den Roku Express 4K, Roku Streaming Stick 4K und die Roku Streambar. Roku Streaming Player bieten deutschen Verbraucher:innen eine einfache und erschwingliche Möglichkeit, Inhalte auf ihren Fernseher zu streamen. Zum Deutschlandstart können Nutzer:innen eine große Auswahl an globalen und lokalen Unterhaltungsangeboten in Anspruch nehmen. Die Streaming Player werden vom Roku Betriebssystem (OS) angetrieben und bieten einen individualisierbaren Startbildschirm, eine universelle Suche über die wichtigsten Kanäle und fortschrittliche Funktionen wie die Kompatibilität mit verschiedenen Sprachassistenten und Apple Airplay 2.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210926005056/de/

Roku präsentiert Streaming Player Line-Up für Deutschland (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns, unsere preisgekrönten Streaming Player und unsere Plattform in Deutschland mit einer großen Auswahl an Unterhaltungsangeboten auf den Markt zu bringen", so Bart Bomers, VP EMEA bei Roku. "Wir bieten Fernsehliebhabern intuitives TV-Streaming mit Produkten in verschiedenen Preisklassen. Verbraucher und Verbraucherinnen haben unterschiedliche Bedürfnisse, wenn sie nach einem Streaming-Gerät für ihre Familie suchen, und wir bieten für alle etwas."

Roku Express

Der Roku Express bietet einfaches HD-Streaming zu einem sehr günstigen Preis. Er ist leicht einzurichten und wird mit dem benötigten Zubehör geliefert, einschließlich einer einfach zu bedienenden Fernbedienung und einem High-Speed-HDMI-Kabel. Der Roku Express ist ideal für alle, die zum ersten Mal auf einem Fernseher streamen oder das Roku OS-Erlebnis auf andere Fernseher im Haus ausweiten möchten. Er eignet sich auch gut als Geschenk. Der Roku Express wird zu einem UVP von 29,99 Euro erhältlich sein.

Roku Express 4K

Der Roku Express 4K ist der einfachste Weg, Streaming mit atemberaubenden Details, hoher Auflösung und lebendigen Farben in HD, 4K, HDR, HDR10 und HDR10+ zu genießen. Ein leistungsstarker Quad-Core-Prozessor, Dual-Band-WiFi und Micro-USB-Ethernet-Kompatibilität für kabelgebundenes Streaming sorgen für ein reibungsloses Entertainment-Erlebnis. Auch hier ist im Lieferumfang alles enthalten, um sofort mit dem Streaming zu beginnen. Dazu zählen eine Fernbedienung und ein Premium High-Speed HDMI-Kabel. Der Roku Express 4K wird zu einem UVP von 39,99 Euro erhältlich sein.

Roku Streaming Stick 4K

Der Roku Streaming Stick 4K ist leistungsstärker als je zuvor. Die Startzeit ist im Vergleich zur vorherigen Generation um 30 Prozent schneller, damit Nutzer:innen direkt auf die gewünschten Inhalte zugreifen können. Er verfügt zudem über einen neuen WiFi-Empfänger mit großer Reichweite, der eine bis zu zweimal schnellere Geschwindigkeit liefert. Der Roku Streaming Stick 4K bietet atemberaubend scharfes 4K mit großem Detailreichtum und der vierfachen Auflösung von HD sowie lebensechte Farben und Klarheit mit Dolby Vision und HDR10+. Durch sein schlankes Design lässt er sich leicht hinter dem Fernseher platzieren. Darüber hinaus können Anwender:innen mit der mitgelieferten Fernbedienung ganz einfach per Sprachbefehl nach Top-Kanälen suchen und ihren Fernseher, das Streaming und den Ton steuern. Der Roku Streaming Stick 4K wird zu einem UVP von 59,99 Euro erhältlich sein.

Roku Streambar

Die Roku Streambar ist das ultimative 2-in-1-Entertainment-Upgrade mit leistungsstarkem Streaming und kinoreifem Sound für jeden Fernseher mit HDMI-Anschluss. Nutzer:innen hören jedes Detail und streamen auf kompatiblen TVs in lebendiger 4K-HDR-Bildqualität. Mit ihrem kompakten akustischen Design und der leistungsstarken Signalverarbeitung verfügt die Roku Streambar über vier 1,9-Zoll-Full-Range-Treiber mit sattem Dolby Audio. Dank der fortschrittlichen Audiotechnologie des Roku OS ist die Streambar intelligenter als andere Soundbars. Zwei Center-Treiber liefern ein klares, sauberes Klangbild, das Dialoge leichter verständlich macht, während die angewinkelten Seitentreiber den Raum mit Klang füllen. Die Einrichtung ist wegen des im Lieferumfang enthalten Zubehörs sehr einfach. Dazu gehört eine Fernbedienung mit Sprachsteuerung, die die Stromversorgung des Fernsehers, den Ton und den Zugang zu einer Vielzahl von Streaming-Diensten steuert. Die Roku Streambar wird zu einem UVP von 149,99 Euro erhältlich sein.

Content-Auswahl

Bei der Markteinführung können Verbraucher:innen Unterhaltungsangebote aus einer großen Auswahl an lokalen und globalen Diensten nutzen, darunter:

Filme TV : ARD Mediathek, ZDF, Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV, STARZPLAY, Sky Ticket, TVNOW (bald RTL+), KiKA, Netzkino, ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Pluto TV, Rakuten TV, watch4.com und mehr.

: ARD Mediathek, ZDF, Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV, STARZPLAY, Sky Ticket, TVNOW (bald RTL+), KiKA, Netzkino, ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Pluto TV, Rakuten TV, watch4.com und mehr. Nachrichten : Tagesschau, Bild TV, TRT World, Deutsche Welle, Bloomberg und mehr.

: Tagesschau, Bild TV, TRT World, Deutsche Welle, Bloomberg und mehr. Sport : Sky Ticket, TVNOW (bald RTL+), DAZN, Motorvision.TV, SPORTTOTAL, The Tennis Channel und mehr.

: Sky Ticket, TVNOW (bald RTL+), DAZN, Motorvision.TV, SPORTTOTAL, The Tennis Channel und mehr. Musik : Spotify, VEVO, Berliner Philharmoniker und mehr.

Roku OS

Alle Roku Streaming Player basieren auf dem Roku OS, das speziell fürs Fernsehen entwickelt wurde. Roku OS bietet den Verbraucher:innen automatische Updates, einen anpassbaren Startbildschirm, eine große Auswahl an kostenlosen und kostenpflichtigen Streaming-Kanälen und erweiterte Funktionen wie die schnelle und einfache Suche nach Top-Kanälen, bei der die Ergebnisse nach Preis sortiert werden. Roku Streaming Player können auch über Alexa- oder Google Assistant-fähige Geräte per Sprache gesteuert werden. Mit Apple AirPlay 2 streamen, steuern und teilen Anwender:innen Inhalte mühelos direkt vom iPhone, iPad oder Mac. Roku Streaming Player unterstützen auch HomeKit, wodurch Nutzer:innen Roku Geräte einfach und sicher mit Siri oder der Home-App auf ihren Apple Geräten steuern können.

Roku Mobile App

Die kostenlose Roku Mobile App ist für iOS und Android verfügbar. Mit der Roku Mobile App können Verbraucher:innen ihren Roku Streaming Player über die virtuelle Fernbedienung steuern, Medien auf ihren Fernseher übertragen oder die Sprachsuchfunktion für die universelle Suche nutzen. Darüber hinaus ermöglicht die Roku App die Funktion "Private Listening", bei der die Nutzer:innen das Audiosignal der gestreamten Inhalte auch auf Kopfhörer übertragen können, um andere Personen im Raum nicht zu stören.

Verfügbarkeit

Der Express, Express 4K und die Streambar sind ab morgen, dem 28. September 2021, bei MediaMarkt, Saturn, Amazon, Expert, Euronics und Otto.de erhältlich. Der Roku Streaming Stick 4K wird im Oktober bei denselben Handelspartnern verfügbar sein.

Über Roku

Roku ist Pionier im TV-Streaming. Das Unternehmen bietet Nutzer:innen die gewünschten Streaming-Inhalte, ermöglicht Content-Publishern den Aufbau und die Monetarisierung eines großen Publikums und bietet Werbetreibenden einzigartige Möglichkeiten, Verbraucher:innen anzusprechen. Roku Streaming Player und TV-Audiogeräte sind in den USA und in ausgewählten Ländern über den Direktvertrieb im Einzelhandel und über Lizenzvereinbarungen mit Service Providern erhältlich. Roku TV Modelle sind in den USA und in ausgewählten Ländern über Lizenzvereinbarungen mit TV-Marken erhältlich.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete" Aussagen, die auf den Einschätzungen und Annahmen von Roku sowie auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem die Vorteile, Auswirkungen, Funktionen, Preise und Verfügbarkeit des Roku Streaming-Angebots in Deutschland, die Vorteile, der Zeitplan und die Auswirkungen der Einführung von Roku in Deutschland sowie die Funktionen, Vorteile und die Reichweite des Roku OS und der Roku Plattform. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Roku keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, aus denen die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen könnten, selbst wenn in Zukunft neue Informationen verfügbar werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, werden von Zeit zu Zeit in den Berichten aufgeführt, die Roku, Inc. bei der Securities and Exchange Commission einreicht, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr und unseres Quartalsberichts auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2021 endende Quartal. Kopien der bei der SEC eingereichten Berichte werden auf der Website von Roku veröffentlicht und sind bei Roku kostenlos erhältlich.

Roku ist eine eingetragene Marke von Roku, Inc. in den USA und in anderen Ländern. Markennamen, Warenzeichen und Dienstleistungsmarken anderer Unternehmen, die in dieser Pressemitteilung erscheinen, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210926005056/de/

Contacts:

Roku

Mike Duin

mduin@roku.com

Schwartz PR

Sara Singbartl, Alexander Seiche, Kerstin Hunold

roku@schwartzpr.de

+49 (0) 89 211 871 -73/ -37 /-44