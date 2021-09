NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Pratteln, Schweiz, 27. September 2021 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt bekannt, dass das Unternehmen die verbleibenden 2'697'575 Aktien aus der Privatplatzierung und 5'440'000 Vorratsaktien ausgegeben hat.Das Aktienkapital von Santhera beläuft sich derzeit auf CHF 54'607'810.

Am 24. September 2021 wurden 2'697'575 Aktien aus dem genehmigten Kapital an Investoren ausgegeben, die Santhera-Aktien im Rahmen der am 20. September 2021 angekündigten Privatplatzierung gezeichnet haben. Zusammen mit den am 22. September 2021 ausgegebenen 9'972'502 Aktien wurden im Rahmen der Privatplatzierung insgesamt 12'670'077 Aktien mit einem Bruttoerlös von CHF 20,2 Millionen ausgegeben. Zusätzlich wurden insgesamt 8'835'039 Optionsscheine (Warrants) an Investoren ausgegeben. Darüber hinaus hat Santhera 5'440'000 Aktien aus dem bestehenden genehmigten Kapital als eigene Aktien ausgegeben. Santhera beabsichtigt, diese eigenen Aktien für die Zwecke aktiengebundener Finanzierungen zu verwenden. Die neuen Aktien werden per 27. September 2021 kotiert.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von innovativen Medikamenten für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf konzentriert. Santhera verfügt über eine exklusive Lizenz für alle Indikationen weltweit für Vamorolone, ein erstes dissoziatives Steroid mit neuartiger Wirkungsweise, das in einer Zulassungsstudie bei Patienten mit DMD als Alternative zu Standardkortikosteroiden untersucht wurde. Die klinische Pipeline umfasst auch Lonodelestat (POL6014) zur Behandlung von Mukoviszidose (CF) und anderen neutrophilen Lungenkrankheiten sowie einen explorativen Gentherapie-Ansatz zur Behandlung von kongenitalen Muskeldystrophien. Santhera hat die Rechte an ihrem ersten zugelassenen Produkt, Raxone (Idebenone), ausserhalb von Nordamerika und Frankreich zur Behandlung der Leber hereditären Optikusneuropathie (LHON) an die Chiesi Gruppe auslizenziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.santhera.com.

Raxone ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

