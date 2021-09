DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

GASPREISE - Der drastische Anstieg der Gaspreise zwingt in Deutschland einen ersten Versorger zur Aufgabe. Die DEP Deutsche Energiepool GmbH aus Niedersachsen teilte mit, "die bundesweite Belieferung von Erdgas vollständig einzustellen". Vielen Kunden wurden bereits die Lieferverträge gekündigt. Das Unternehmen will sich jetzt "auf Dienstleistungen im Energiesektor konzentrieren". In den letzten Monaten hätten sich die Beschaffungspreise für Erdgas und Strom am Terminmarkt in etwa verdreifacht, die Preise für kurzfristige Beschaffung rund verfünffacht, begründete das Unternehmen den drastischen Schritt. (Handelsblatt)

ALITALIA - Statt des gewohnten Nachgebens der Politik bekamen die bei Alitalia vertretenen Gewerkschaften nach einem Streiktag und Demonstrationen am folgenden Tag eine kalte Dusche: Die Gehälter für den September würden nur zur Hälfte ausbezahlt, teilte die Unternehmensführung mit. Nur wenn es gelinge, die Namensrechte von Alitalia für 290 Millionen Euro zu verkaufen, gebe es einen Nachschlag. Und nach dem 15. Oktober sei sowieso alles zu Ende. Danach wird die bisherige Alitalia wie ein Konkursfall abgewickelt. Weitergeflogen wird mit einer neuen Staatslinie, die vorläufig den Namen ITA erhalten hat. (FAZ)

September 27, 2021

