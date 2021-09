DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 27. September

=== *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August PROGNOSE: +7,8% gg Vj zuvor: +7,6% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +7,9% gg Vj zuvor: +8,1% gg Vj 10:00 DE/AXA Investment Managers, Webinar zu "Wie steht es um Chinas Wirtschaft und Evergrande?" *** 11:30 DE/BASF SE, Investor Update (virtuell) 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht September *** 13:45 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Einleitende Bemerkungen zur Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 15:30 DE/Meinungsforschungsinstitute, PK zur Wahlanalyse nach der Bundestagswahl, Berlin 18:00 US/Fed, Rede (virtuell) von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Club of New York 18:50 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) bei der National Association for Business Economics (NABE), Arlington *** - DE/Pressekonferenzen zu den Bundestags- und Landtagswahlen - 10:30 Die Linke - 13:00 AfD - 14:15 Bündnis 90/Die Grünen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2021 00:57 ET (04:57 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.