AURELIUS Equity Opportunities AB kündigt eine Roadshow mit Anleiheinvestoren an NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE München/Stockholm, 27. September 2021 - Die AURELIUS Equity Opportunities AB, eine 100% Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8), erwägt eine teilweise Folgeemission der Senior Unsecured Bonds (ISIN NO0010861487). Die Erlöse aus einer möglichen späteren Anleiheemission sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Investitionen und Akquisitionen - dies insbesondere im Hinblick auf den verbreiterten Investitionsfokus. Neben dem bereits bestehenden Hauptaugenmerk auf Plattform-Unternehmen im Lower Midmarket Bereich sowie Add-on-Akquisitionen für bestehende Portfoliounternehmen, werden nun im Rahmen von Co-Investitionen zusammen mit dem AURELIUS European Opportunities IV Fund auch größere Transaktionen im Midmarket Segment getätigt. In allen drei Fokusbereichen verzeichnet AURELIUS deutlich zunehmende Aktivitäten und wappnet sich für kommende Transaktionen. Die Anleihe war ursprünglich in einer Höhe von 75 Mio. EUR in einem Rahmen von bis zu 200 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis 5. Dezember 2024 ausgegeben worden und hat einen Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor (festgelegt als mindestens 0) zuzüglich einer Marge in Höhe von 425 Basispunkten. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA garantiert die Anleihe. Pareto Securities wurde mandatiert, Meetings mit Anleiheinvestoren zu vereinbaren. In Abhängigkeit von den Marktbedingungen könnte eine entsprechende Platzierung folgen. AURELIUS Equity Opportunities AB wird den Kapitalmarkt über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Investor mit Büros in München, London, Stockholm, Mailand, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt. Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die operative Unterstützung der Portfoliofirmen mit einem Team von rund 100 eigenen Operating Taskforce Experten. Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand. Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von flexiblen Finanzierungsformen zur Verfügung. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com KONTAKT

