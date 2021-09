Die Aktie von BioNTech befindet sich nach der massiven Rallye der zurückliegenden Monate weiter auf Konsolidierungskurs. Am Freitag ging das Papier aus dem US-Handel mit einem Minus von mehr als fünf Prozent auf 333,48 Dollar. Damit notiert die Aktie von BioNTech aber weiter über der wichtigen Untersützung im Bereich von 320 Dollar.Die jüngste positive News konnte dabei nur wenig neuen Schwung verleihen. Zwar zog das Papier am vergangenen Donnerstag zunächst deutlich an, musste anschließend aber ...

