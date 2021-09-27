The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.09.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.09.2021
ISIN Name
IT0005451213 ULISSE BIOMED S.P.A. O.N.
IT0005453110 NUSCO S.P.A.
FR0014005GA0 VEOLIA ENVIRONNE. -ANR-
NL0000116127 ING GROEP 04-UND. FLR
DE000LB2V6R3 LBBW IHS FLR 21/24
DE000HLB40U9 LB.HESS.THR. IHS 20/30
US65562QAW50 NORDIC INV.BK 14/21 MTN
NL0000113587 ING GROEP 03-UND. FLR
DE000DG4T8M8 DZ BANK IS.A688
XS1496345684 BLUEST.FI.HLDGS 16/21
XS1496760239 CHINA CIND.ASS.16/UND.FLR
US912828YJ31 USA 19/21
XS0686172601 EAST.POWER NET.11/21 MTN
XS1115524016 MORGAN STANLEY 14/21 MTN
US912828T347 US TREASURY 2021
US52736RBG65 LEVI STRAUSS 2025
US912828F213 US TREASURY 2021
DE000A2E4GY7 INDUSTRIA ANL.17/21
DE000HSH5V63 HCOB SZ 8 15/21
CH0245863474 ZUERICH VERS. 14-UND. FLR
AT000B043757 UNICR.BK AUS. 15-21 99
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.09.2021
ISIN Name
IT0005451213 ULISSE BIOMED S.P.A. O.N.
IT0005453110 NUSCO S.P.A.
FR0014005GA0 VEOLIA ENVIRONNE. -ANR-
NL0000116127 ING GROEP 04-UND. FLR
DE000LB2V6R3 LBBW IHS FLR 21/24
DE000HLB40U9 LB.HESS.THR. IHS 20/30
US65562QAW50 NORDIC INV.BK 14/21 MTN
NL0000113587 ING GROEP 03-UND. FLR
DE000DG4T8M8 DZ BANK IS.A688
XS1496345684 BLUEST.FI.HLDGS 16/21
XS1496760239 CHINA CIND.ASS.16/UND.FLR
US912828YJ31 USA 19/21
XS0686172601 EAST.POWER NET.11/21 MTN
XS1115524016 MORGAN STANLEY 14/21 MTN
US912828T347 US TREASURY 2021
US52736RBG65 LEVI STRAUSS 2025
US912828F213 US TREASURY 2021
DE000A2E4GY7 INDUSTRIA ANL.17/21
DE000HSH5V63 HCOB SZ 8 15/21
CH0245863474 ZUERICH VERS. 14-UND. FLR
AT000B043757 UNICR.BK AUS. 15-21 99
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