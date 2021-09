DJ Prudential will bei Kapitalerhöhung 2,4 Milliarden USD erlösen

Von P.R. Venkat

LONDON (Dow Jones)--Der britische Versicherungskonzern Prudential will über eine Kapitalerhöhung 2,4 Milliarden US-Dollar erlösen. Mit dem Geld soll eine in sechs Monaten fällige hochverzinsliche Anleihe zurückgezahlt werden, teilte das Unternehmen mit. Zudem will die Prudential plc in Wachstumsprojekte investieren. Insgesamt sollen 130,8 Millionen neue Aktien zu je maximal 143,8 Hongkong-Dollar ausgegeben werden.

Citigroup, Credit Suisse und BofA Securities wurden von Prudential bei der Kapitalmaßnahme engagiert.

September 27, 2021 01:32 ET (05:32 GMT)

