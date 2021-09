Airbus will Flugzeuge mit Wasserstoff-Antrieb konstruieren. Eine kommerzielle Nutzung ist ab 2035 möglich. Evergrande gerät weiter unter Druck. Lokale Bezirke und Provinzen beginnen ihre geleisteten Anzahlungen zurückzufordern. EQT legt bei Zooplus noch eins drauf. Die Schweden erhöhten am Wochenende ihr Angebot noch einmal.Der asiatische Handel startet zum Wochenauftakt sehr freundlich. Die meisten Benchmarks bewegen sich während der Sitzung leicht im Plus. Angeführt wird die Region von den Börsen in Seoul und Hongkong. Deutlich positiver ist der ...

