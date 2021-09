Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine turbulente Woche hinter sich. Am Montag gab es einen großen Kursrutsch. Dann legte der DAX drei Tage in Folge zu, um am Freitag wieder abzugeben. Trotzdem stand unter dem Strich auf Wochensicht ein moderates Plus. Marktidee: WTI-Öl WTI-Öl bewegt sich seit dem Corona-Tief vom April 2020 in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Anfang Juli setzte dann eine Korrekturbewegung ein. Die könnte jetzt vorbei sein. Am 13. September generierte der Kurs ein bullishes Signal. Damit sich der zyklische Bullenmarkt fortsetzt, muss WTI-Öl aber erst noch über eine weitere wichtige Hürde steigen.