Die Aktie von Royal Dutch Shell konnte in der vergangenen Handelswoche weiter Boden gut machen und ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Auch der Start in die neue Börsenwoche dürfte den Anteilseignern des britisch-niederländischen Energieriesen gefallen. Denn es gibt nach wie vor Rückenwind von den Rohstoffmärkten. So haben die Ölpreise am Montag ihren Kletterkurs der vergangenen Woche fortgesetzt. Während Nordseeöl der Marke Brent auf einen dreijährigen Höchststand stieg, notierte US-Rohöl auf einem ...

