Wasserstoffaktien befanden sich in den letzten Monaten im Konsolidierungsmodus. Das Thema ist jedoch weiter heiß. Wie sind die Fortschritte der BMW-Aktie (WKN: 519000), Daimler-Aktie (WKN: 710000) und Volkswagen-Aktie (WKN: 766403) beim Thema Wasserstoff? Hinter einem der drei Unternehmen könnte sich eine Wasserstoff-Aktie verbergen. Die BMW-Aktie ist der Wasserstoff-Champion Unter den drei deutschen Autoaktien ist die BMW-Aktie am meisten in das Thema Wasserstoff involviert. Die Münchener setzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...