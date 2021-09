Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Es ist derzeit einiges geboten an den Aktienmärkten. Der DAX hat in der vergangenen Woche eine regelrechte Berg- und Talfahrt hingelegt. Heute steht unter anderem die Bundestagswahl im Fokus. Die Ergebnisse kommen am Markt gut an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Evergrande, Tesla, Costco, Carnival, Eisenerz, Rio Tinto, Allianz, die Deutsche Bank, Vonovia und den Bitcoin. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.