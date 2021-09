Die Wiener Börse verabschiedete sich mit Kursverlusten in das Wochenende, nach den Zugewinnen der vergangenen Tage und dem allgemein starken Wochenverlauf wurde am Freitag erst einmal eine Ruhepause eingelegt. Der ATX ging mit einem Rückgang von 1,2% aus dem Handel, auf Wochensicht gesehen verblieb aber immer noch ein Plus von 2,1% bestehen. Allgemein belastete die Situation um den chinesischen Immobilienentwickler Evergrande, eine Kuponzahlung einer Anleihe wurde im Laufe der Woche ausgezahlt, eine am Donnerstag fällige Zahlung von 83,5 Millionen ist bisher nicht beglichen worden, es gab auch keinen Kommentar dazu von Seiten des Unternehmens. Nun beginnt eine Frist von 30 Tagen zu laufen, sollte es hier nicht zu einer Zahlung kommen würde offiziell der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...