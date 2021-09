Wochenausblick: Wirtschaftsdaten aus EU, USA und Großbritannien

Werbung



In dieser Woche erwarten uns Konjunkturdaten aus Europa, Großbritannien und den USA.



Montag

Die Bundestagswahlergebnisse werden ihren Einfluss auf den DAX® und andere deutsche Indizes ausüben und werden das wichtigste Thema für den deutschen Markt sein.



In den USA geht es mit industriellen Indikatoren weiter. Um 14:30 Uhr werden sowohl die Auftragseingänge für langlebige Güter veröffentlicht als auch nicht-militärische Investitionsgüter-Aufträge ohne Flugzeuge. Diese Daten gewähren uns Einblicke in die wirtschaftliche Situation in den USA, da diese langlebigen Produkte oft von großen Investitionsbeträgen begleitet werden.





Dienstag

Früh um 08:00 Uhr morgens wird das deutsche GfK Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Der Index zeigt an, wie hoch das Vertrauen der Verbraucher in die Wirtschaft ist.



Mittwoch

Für die Eurozone werden um 11:00 Uhr das Industrie- und Verbrauchervertrauen sowie der Geschäftsklimaindex veröffentlicht.

Donnerstag

Nach dem eher terminarmen Mittwoch, folgt am Donnerstag ein relevantes Ereignis nach dem anderen.

Morgens um 08:00 Uhr wird das Bruttoinlandsprodukt von Großbritannien durch die National Statistics veröffentlicht. Hierbei bleibt weiterhin sehr spannend, wie sich der Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, nach dem Brexit entwickelt.



Um 11:00 Uhr folgt der Verbraucherpreisindex der Eurozone.



Mittags 14:00 Uhr wird zudem der harmonisierte Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Dieser wird auf der Grundlage einer statistischen Methodik, die in allen EU-Mitgliedstaaten harmonisiert wurde berechnet und quantifiziert die Preisstabilität der gesamten Eurozone.



Nur eine halbe Stunde später wird um 14:30 Uhr das Bruttoinlandsprodukt der USA veröffentlicht.



Neben den wichtigen volkswirtschaftlichen Daten veröffentlicht zudem Hornbach seinen Q2 Bericht.

Freitag

Zum Ende der Woche werden um 08:00 Uhr die Einzelhandelsumsätze (Jahr) vom Statistischen Bundesamt Deutschland veröffentlicht.

