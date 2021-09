Hannover (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten Aussagen der Notenbanken, die lockere Geldpolitik etwas zurückzufahren, belastete die Kurse deutscher Staatsanleihen, so die Analysten der Nord LB.Der Trend sei aber etwas von den ifo-Daten abgeschwächt worden.Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen sei im September zum dritten Mal in Folge gefallen. Der ifo-Geschäftsklimaindex habe auf 98,8 (August: 99,6) Punkte nachgegeben, wie die Wirtschaftsforscher mitgeteilt hätten. Während der Rückgang bei den Erwartungen (97,3 nach 97,8 Punkte) zumindest abgebremst worden sei, habe sich auch die aktuelle Lage (100,4 nach 101,4 Zähler) erstmals seit Januar schwächer als im Vormonat gezeigt. Die Konjunktur verlaufe derzeit zweigeteilt: Dienstleister und Handel würden von geringeren Corona-Belastungen profitieren, während Materialengpässe immer spürbarer die Industrie ausbremsen würden. ...

