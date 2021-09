DJ Digitale Kundenbetreuung lässt Unternehmen mehr Zeit für "menschlichen" Kundenkontakt - OfficeFreund: Digitalisierung im Backoffice optimiert Büroarbeit und schafft Nähe zum Kunden

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts007/27.09.2021/08:45) - Die Entwicklung ist kaum zu glauben. Entstanden für eine Küchenfirma, noch zu Zeiten vor EXCEL und danach ständig weiterentwickelt, wurde 2021 aus WinOffice pro 5.x, der Erfolgssoftware fürs Büro, nun OfficeFreund. Noch immer ist die in Deutschland entwickelte Software eine der wenigen echten Allround-Lösungen und 100-prozentige Büro-Organisation für alle Praktiker - egal, ob KMU oder EPU, Handwerker, Handel, Gewerbe, Hotellerie, Gastronomie oder Industrie aller Branchen und Unternehmensgrößen.

Von A wie Angebotsstellung und Auftragsverwaltung, über Buchhaltung, Schriftverkehr, bis Z wie Zahlungsverkehr oder Zahlenvergleich: Die OfficeFreund-Büro-Software "vom Praktiker für den Praktiker" ist seit seiner Entstehung 100 Prozent allround, intuitiv und praxisorientiert! Gratis-Download des E-Books zur Zukunft der digitalen Büroarbeit 4.0 und Gutschein für Gratis-Vollversion der OfficeFreund-Büro-Software unter: https://www.officefreund.de/eBook

Kontinuierliches Marketing wird mit OfficeFreund zum Kinderspiel

Marketing und Werbung waren bislang für viele mittelständische Unternehmen sehr zeitaufwändig und kostenintensiv. Wenn überhaupt, wurden höchstens saisonal Produkte oder Dienstleistungen beworben. Kontinuität war ein Fremdwort. Bis jetzt! Denn die einfache und geniale Büro-Software OfficeFreund macht Schluss mit dieser Marketing-Misere. Schnell und einfach sind Werbebriefe erstellt, Direct-Mails versendet und regelmäßig Serienbriefe, Newsletter, Werbemails und Angebote an Kunden oder Interessenten abgeschickt.

OfficeFreund wurde in über 25 Jahren zur Top-Allround-Büro-Software deutscher Unternehmen

"Es hat uns selbst am meisten überrascht, aber letztendlich entscheidet der Kunde. OfficeFreund ist ja eigentlich eine multifunktionale Büro-Software, die alle Bereiche der Büro-Organisation in einem Unternehmen abdeckt. Dafür wird sie auch meist eingesetzt - ganz klar. Aber immer mehr unserer Kunden nutzen jene Tools besonders intensiv, die nahezu automatisiertes Marketing ermöglichen. Egal, ob 'Renner und Penner Analyse', Auswertungen zu saisonalen Umsätzen oder Umsatzaufstellungen des Verkaufsteams, der Außendienstmitarbeiter und Vertreter", so Dipl. Ing. Arnold Spatz, CEO des Entwicklerteams von Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH.

Bei OfficeFreund ist Kundennähe oberstes Gebot - der Chef selbst macht Kunden-Support

Bei OfficeFreund wird nicht nur den Klienten Kundennähe empfohlen, man ist selbst noch immer ganz nah am Ohr der eigenen User. Bei OfficeFreund sitzt während der Support-Zeiten auch der Chef selbst am Telefon. Das schätzen die Anwender und geben der Software seit jeher Top-Bewertungen. Trotz inzwischen über 40.000 (!) Usern ist der Support jederzeit schnell erreichbar - egal, ob in Österreich, Deutschland oder der Schweiz!

Gratis Download des E-Books mit Gutschein zum 365-Tages-Test-Gratistests für Erstverwender unter: https:// www.officefreund.de/eBook

(Ende)

Aussender: Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Arnold Spatz Tel.: +49 89 41856786 E-Mail: info@officefreund.de Website: www.officefreund.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210927007 ]

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2021 02:46 ET (06:46 GMT)