Die Berliner haben sich für die Enteignung großer Wohnungskonzerne ausgesprochen. 56,4 Prozent der Wähler stimmten am Sonntag in einem Volksentscheid dafür, wie die Landeswahlleitung mitteilte. Trotzdem notiert der größte Wohnungskonzern in Berlin, Vonovia, im Plus. Das ist der Grund.Der Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co enteignen" hat nicht nur die erforderliche Mehrheit bekommen, gleichzeitig wurde das nötige Mindestquorum für die Zustimmung von einem Viertel der Wahlberechtigten erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...